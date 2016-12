Premiê foi alvo de suborno

Um ex-executivo da Odebrecht relatou em delação premiada ao Ministério Público Federal uma operação de contrainteligência em Antígua, com pagamento de propina a ser destinada ao primeiro-ministro da ilha. A intenção era evitar o envio de documentos do banco usado pelo Setor de Operações Estruturadas - o departamento da propina da empreiteira - para o Brasil.

Relatório do Departamento de Justiça americano confirma o relato sobre a ação na ilha do Caribe para barrar o compartilhamento de informações com a Lava Jato, mas sem detalhes sobre quem era o destinatário do recurso ou mesmo sobre os executivos que participaram do acordo para o pagamento “não oficial”. O executivo Luiz Eduardo Soares contou aos investigadores que a propina seria destinada ao primeiro-ministro da ilha. Desde 2014 o cargo é ocupado por Gaston Browne.

Soares, conhecido na Odebrecht como “Luizinho”, participou em agosto de 2015 de uma reunião em Miami, nos Estados Unidos, com um lobista de Antígua chamado James Caswey. O objetivo era intervir para que o primeiro-ministro não atendesse ao pedido da Lava Jato de cooperação internacional.