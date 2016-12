O guitarrista da mais conhecida banda curitibana Blindagem, Alberto Rodriguez, de 61 anos, sofreu um infarto por volta das 11h30 de quarta-feiraem casa. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Constantini. Ele chegou a ser reanimado assim que sofreu o infarto. Segundo Paulo Juk, baixista da banda, o quadro dele é grave e está em coma induzido. "Mas está estável e, segundo os médicos, houve pequena melhora", informou o baixista. O músico passou por uma cirurgia para desentupir a artéria coronária. "É um momento dificil para nós, para a família e amigos...principalmente nessa epoca..mas estamos com fé que ele vai conseguir passar por essa", disse Juk, em entrevista ao Bem Paraná. O ex-vocalista do Blindagem, Ivo Rodrigues, morreu aos 61 anos em abril de 2010, vítima de uma parada cardíaca e de um câncer no fígado.

Gusttavo Lima será pai pela primeira vez

O cantor sertanejo Gusttavo Lima e sua esposa Andressa Suita têm um motivo a mais para festejar neste final de ano: serão pais pela primeira vez em 2017. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ansiosa para ver a barriga crescer, Andressa comentou: "É muito difícil explicar o sentimento de ser mãe, é um amor tão grande, tão grande. Estamos felizes demais." Já Gusttavo tinha o desejo há bastante tempo."Sempre sonhei em ter minha família: mulher e filhos”, disse o cantor. Será um menino.

“Gosto de casa cheia e não vejo a hora de ver meu menino correndo para todo lado", revelou, contando também o sexo do bebê.

Atriz mirim de Stranger Things vem a Curitiba

Millie Bobby Brown, a badalada atriz mirim de "Stranger Things", série da Netflix, anunciou ontem que virá ao Brasil em maio de 2017. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a atriz afirma que participará da convenção Upside Down Weekend nos dias 20, em São Paulo, e 21, no Rio. "Estou muito empolgada para vê-los por lá. Preparam suas fantasias. Amo vocês", disse a garota no vídeo. Ainda não há outras informações confirmadas sobre o evento dedicado aos fãs da série e produzido pela Yo Entretenimento, como locais, venda e preço dos ingressos.

Vin Diesel assedia jornalista durante entrevista

Uma entrevista concedida pelo ator Vin Diesel à youtuber Carol Moreira durante a Comic Con Experience, acabou repercutindo nas redes sociais. Isso porque a entrevista de 10 minutos foi interrompida três vezes pelo astro de "Velozes e Furiosos", que parece ter se encantado pela beleza da repórter, soltando frases como "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Você é tão bonita", "Estou apaixonado pela entrevistadora". No início do video, a youtuber conta que se sentiu desconfortável com a posição do ator, que no fim da entrevista, chegou a se ajoelhar aos pés dela, e que na hora só conseguiu rir diante da situação delicada. O nome de Vin Diesel foi um dos assuntos mais comentados na manhã de ontem na redes sociais. O ator que veio ao Brasil para divulgar o novo filme da franquia Triple X, acabou dividindo opiniões, sendo acusado de assédio por alguns usuários.

Kanye West cancela turnê na Europa

Rapper Kanye West cancelou definitivamente shows de sua turnê na Europa, informou nesta quarta-feira o site TMZ. De acordo com o site, ainda havia dúvidas se datas previstas em países como França, Alemanha e Reino Unido seria apenas adiadas ou não. Fontes ligadas ao artista teriam dito que havia intenção de que a excursão para divulgar o disco "Saint Pablo" continuaria, mesmo que tardiamente. Em novembro, Kanye West já havia anunciado o cancelamento da turnê citando exaustão. O comunicado saiu depois de shows em que ele não apareceu ou ficou no palco por pouco tempo. Além disso, se envolveu em discussões sobre polótica e a indústria musical.

Níver do dia

Cláudia Raia

atriz brasileira

50 anos