Dois apostadores acertam as seis dezenas da Mega-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1888 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta (22) em Ji-Paraná (RO). As duas apostas são de Campinas (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 01, 10, 17, 18, 45 e 48 . Veja o rateio: Sena - 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 20.091.578,77 Quina - 5 números acertados - 113 apostas ganhadoras, R$ 25.665,88 Quadra - 4 números acertados - 7.195 apostas ganhadoras, R$ 575,84

QUINA

O concurso 4265 da Quina acumulou. Os números sorteados foram: 17, 28, 40, 58 e 67. O prêmio para o próximo concurso deve ser de cerca de R$ 2 milhões. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 8.529,00 Terno - 3 números acertados - 3.857 apostas ganhadoras, R$ 152,96 Duque - 2 números acertados - 115.009 apostas ganhadoras, R$ 2,82

TIMEMANIA

A Timemania também ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (22). Os números sorteados no concurso 971 foram: 33, 44, 51, 65, 68, 72 e 79 . O time do coração foi o CRB (AL). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 9 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 20.026,31 5 números acertados - 269 apostas ganhadoras, R$ 744,47 4 números acertados - 4.790 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 43.391 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Ninguém acertou as seis dezenas de nenhum dos sorteios do concurso 1585 da Dupla-Sena. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 08, 12, 13, 19, 20 e 45 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 26 apostas ganhadoras, R$ 1.963,81 Quadra - 4 números acertados - 936 apostas ganhadoras, R$ 62,34 Terno - 3 números acertados - 16.767 apostas ganhadoras, R$ 1,74 2º sorteio - 05, 29, 31, 35, 45 e 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 2.552,95 Quadra - 4 números acertados -773 apostas ganhadoras, R$ 75,48 Terno - 3 números acertados - 13.660 apostas ganhadoras, R$ 2,13