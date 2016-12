Greve de ônibus intermunicipais afeta passageiros de São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve de motoristas e cobradores de três empresas de ônibus intermunicipais afeta nesta sexta-feira (23) o transporte de passageiros de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). A greve afeta as linhas das viações Riacho Grande, Triângulo e Imigrantes que fazem a ligação entre São Bernardo do Campo e São Paulo. Entre as linhas afetadas estão: Sacomã, Saúde e Campo Belo (zona sul), Terminal do Tietê (zona norte) e Parque Dom Pedro (centro). Os funcionários das três empresas estão em greve desde a tarde desta quinta (22) devido ao atraso no pagamento do adiantamento do salário e do 13º. As empresas afetadas pela greve pertencem ao empresário Balthazar José de Souza. Os trabalhadores já entraram outras vezes em greve este ano devido a atrasos de pagamento. A alternativa para os passageiros é utilizar as linhas 006, 236 e 154, da Mobi Brasil, e do Corredor ABD.