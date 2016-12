Motorista atropela e mata mãe e filha na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou e matou mãe e filha na região do Parque São Rafael, zona leste de São Paulo, por volta das 19h30 desta quinta-feira (22). Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu na estrada Adutora do Rio Claro, no limite entre São Paulo e Mauá (Grande São Paulo). Segundo CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motorista atropelou quatro pessoas e bateu o carro em um poste. A mulher e a filha de seis anos morreram no local do acidente. Dois pedestres e o motorista do carro ficaram feridos e foram levados a hospitais da região. O caso foi registrado no 49º DP (São Mateus).