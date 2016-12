Shoppings e supermercados ampliam horário para compras de Natal

CLAYTON CASTELANI E VANESSA SARZEDAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shoppings e hipermercados já esticam horários de funcionamento na capital paulista e Grande São Paulo para atender consumidores que deixaram para fazer as compras nos últimos dias antes do Natal. A ampliação do horário do comércio acompanha também a expectativa de aumento da circulação de consumidores após o término do prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º, que venceu na terça-feira (20). Os shoppings optaram por estender em uma ou duas horas o período de atendimento, mas não há padrão para abertura e fechamento dos centros de compras. Para não correr o risco de não conseguir fazer as compras, o consumidor deve verificar como é a programação de cada estabelecimento. Nesta sexta-feira (23), alguns locais estarão abertos ao público entre 9h e 23h, como é o caso do Shopping Penha (zona leste). Outros optaram por ficar mais tempo funcionando à noite, como o Center Norte, aberto das 10h até a meia-noite. Na véspera de Natal, a maior parte dos estabelecimentos atenderá das 9h às 17h ou das 10h às 20h. Os hipermercados Extra e Carrefour terão algumas de suas unidades funcionando 24 horas nos próximos dias. MAIORIA NÃO PAGOU CONTAS DE 2015 Apesar do elevado número de endividados no Brasil, as compras de presentes de Natal continuam, mesmo que isso agrave ainda mais a situação das famílias. Segundo o educador financeiro José Vignolli, do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), uma pesquisa revelou que 54% dos consumidores que fizeram compras no Natal do ano passado ainda estão endividados por conta disso. De acordo com o especialista, são consumidores que devem ter se excedido nas compras de Natal e passaram este ano no vermelho. O principal a ter em mente nessa reta final das compras de Natal é não comprar por impulso e lembrar-se das despesas de início de ano. Até na hora de pagar as dívidas é preciso ter cautela. Segundo o educador financeiro Reinaldo Domingos, da DSOP Educação Financeira, antes de sair pagando as dívidas, é preciso saber o valor total, os juros e os prazos para tentar renegociar com o credor.