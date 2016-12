Redação Bem Paraná com assessoria

23/12/16 às 08:35 - Atualizado às 08:44 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: PRF-PR)

Trabalhadores da Refinaria Getúlio Vargas (Repar), da Petrobras, em Araucária,na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), entraram em greve e realizam manifestações pela mobilização da categoria na manhã desta sexta-feira,23. Apesar disso, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), o trânsito segue normal na região.

A manifestação faz parte da campanha salarial da categoria que encerrou nesta quinta-feira, 22, a série de 19 assembleias no Paraná e Santa Catarina para análise da propostas feita pela empresa. A categoria rejeitou a proposta e aprovou a paralisação a partir desta sexta-feira,23.

A proposta da Petrobrás para o Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2015/2016 foi rejeitada com 397 votos pela aprovação do indicativo de rejeição da FUP e sindicatos. Foram registrados apenas 15 votos contrários ao indicativo e 27 abstenções.

O segundo ponto de pauta das assembleias, paralisações a qualquer momento a partir do dia 23, também foi aprovado por expressiva maioria: 345 favoráveis, 38 contrários e 57 abstenções. No total, 439 petroleiros participaram das assembleias.