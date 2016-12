Definido os finalistas do The Voice Brasil

(foto: Divulgação)

A quinta temporada do "The Voice Brasil" definiu nesta quarta-feira (22) seus quatro finalistas: Afonso Cappelo, Dan Costa, Danilo Franco e Mylena Jardim vão disputar o título de melhor voz do Brasil na próxima quarta.



Divida em duas etapas, a escolha dos finalistas aconteceu primeiro por votação do público e em seguida por definição dos técnicos. Após a apresentação do trio semifinalista de cada time, os espectadores eliminaram um dos cantores. A decisão final coube aos cantores Claudia Leitte, Michel Teló, Lulu Santos e Carlinhos Brown.