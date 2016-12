Cruzeiro teve trabalho para convencer São Paulo a aceitar a troca de Neilton por Hudson

THIAGO FERNANDES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi nada fácil, mas o Cruzeiro conseguiu atender ao pedido de Mano Menezes. Hudson será mais um homem de meio-campo à disposição do técnico em 2017. A contratação do volante dependia de um acordo com o São Paulo, mas os paulistas fizeram jogo duro para liberá-lo. A ideia inicial dos mineiros era fazer uma troca definitiva com os jogadores envolvidos. Estes moldes, porém, não foram interessantes para o mandatário são-paulino. Dois motivos faziam o clube tricolor descartar a liberação definitiva do meio-campista. O primeiro era referente à renovação contratual de Hudson, sacramentada no início de dezembro. O contrato do jogador de 28 anos foi estendido até o fim de 2019. Em segundo lugar, havia resistência em relação ao nome oferecido. O clube, a princípio, não queria Neilton em definitivo. O atacante Willian era o jogador considerado ideal pelo time do Morumbi. Os mineiros, todavia, só aceitavam esta exigência mediante a uma compensação financeira. Diante do impasse, a diretoria cruzeirense passou a cogitar outras formas de atender ao pedido do técnico gaúcho. Eugenio Mena foi um dos nomes oferecidos, mas prontamente rejeitado pela cúpula são-paulina. A alternativa encontrada para chegar um desfecho positivo foi colocar o garoto de 22 anos à disposição por empréstimo. Em troca, Hudson chegaria à Toca da Raposa com um vínculo idêntico ao firmado pelo atacante no Morumbi.