Palmeiras e Cruzeiro finalizam contratos de atletas para anunciarem troca

JOSÉ EDGAR DE MATOS E THIAGO FERNANDES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Está quase tudo certo. Faltam detalhes para Cruzeiro e Palmeiras sacramentarem a troca envolvendo Fabiano e Robinho. Os clubes já se acertaram e definem as questões contratuais para anunciar o acordo. Os mineiros cederão o percentual que têm do lateral direito (40%), enquanto os paulistas repassarão a fatia dos direitos econômicos do meio-campista (50%). Como as multas para as aquisições eram semelhantes –3,5 milhões de euros–, não houve empecilho para que houvesse acerto entre as partes. Fabiano deixou o empresário Titi incumbido de acertar com o Palmeiras. O representante do jogador mantém contatos diários com o diretor de futebol Alexandre Mattos, mesmo quando o cartola estava nos Estados Unidos, a fim de sacramentar a situação antes da virada do ano. Seduzido pela possibilidade de disputar mais uma edição de Copa Libertadores da América, lateral direito já deu sinal positivo para assinar o vínculo com os paulistas e aguarda somente questões burocráticas para se tornar oficialmente jogador do clube. A situação envolvendo Robinho é um pouco mais complexa, mas não deve demorar a ser solucionada. O meio-campista ainda discute algumas questões referentes ao contrato com o Cruzeiro. O fato, contudo, não preocupa a diretoria mineira. É possível que o acordo seja alinhavado antes do Natal, sobretudo pela vontade do camisa 19 em permanecer na Toca da Raposa II durante a próxima temporada.