Cirino completa 2º ano sem decolar e tem futuro indefinido no Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Cirino chegou ao Flamengo em 2015 com bastante expectativa em seu futebol. Na oportunidade, foi um dos jogadores mais disputados no mercado da bola e preferiu fechar com o clube rubro-negro, onde completou duas temporadas seguidas sem mostrar ao que veio. Sem decolar, o atacante tem futuro indefinido e pode até mesmo iniciar a próxima temporada em uma nova casa. O Flamengo conta com o atleta, mas não se importaria em incluí-lo em uma negociação para a chegada de reforços. Foi o que ocorreu na negociação por Marinho, por exemplo. O Vitória pede alto pelo jogador e os cariocas tentaram, sem sucesso, introduzir o ex-jogador do Atlético-PR na transação. O clube carioca vai precisar pagar R$ 16 milhões ao fundo de investimento Doyen Sports caso não consiga vender o jogador até o início de 2018. Como o jogador não decolou no Flamengo, o objetivo é tentar uma reviravolta em uma nova casa. O Santos já demonstrou interesse no atleta recentemente. Em 2015, ele fez um grande Campeonato Carioca e depois caiu de produção. Neste ano, ele foi artilheiro do time no Estadual, com sete gols, mas não conseguiu se firmar entre os titulares no Brasileiro. Ou seja, nestas duas temporadas, apresentou altos e baixos. Marcelo Cirino, por ora, segue no Flamengo. Muita coisa pode acontecer até o dia 11 de janeiro, data da reapresentação do Flamengo. Por conta do calendário apertado o clube rubro-negro desistiu de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e ficará no Rio de Janeiro utilizando as dependências do centro de treinamento Ninho do Urubu.