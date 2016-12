Clube deve aumentar aposta em promessas do sub-20 na próxima temporada

BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após errar bastante nas contratações em 2016, o Fluminense está decidido a aproveitar melhor as categorias de base. Um grupo de jovens atletas do sub-20 estará no elenco da próxima temporada. Alguns deles já treinam desde 2016, casos de Nogueira e Pedro. Outras promessas como Norton, Luiz Fernando, Calazans, Pedrinho e Matheus Alessandro, que ganharão espaço. A reportagem aponta os jovens que devem ser mais aproveitados pelo técnico Abel Braga na próxima temporada. Pedro: Apesar de muito jovem, jogador mostra faro de artilheiro. Na última temporada, pelo sub-20, o atacante marcou X gols e teve bastante destaque. Torcida e clube depositam muita esperança no jogador, que deverá ter mais oportunidades em 2017, após se adaptar nos treinamentos dos profissionais em 2016. Nogueira: O zagueiro já treina nos profissionais há duas temporadas. Nas oportunidades que teve no time profissional mostrou segurança. A tendência é que tenha mais chances em 2017, principalmente se confirmar a saída de Gum. Calazans: Ágil e driblador, o jogador é tratado com muito cuidado no Fluminense. Tem facilidade em jogar pelos lados do campo e mostra versatilidade. Joga tanto na lateral esquerda como no meio de campo ou ataque. Fez parte do Plano de Carreira e foi emprestado para o Liberec, da República Tcheca, em 2015. Matheus Alessandro: Atacante de dribles curtos e muita velocidade. Quando se destacou na Taça das Favelas, em 2013, Matheus Alessandro nunca imaginava que seria chamado para treinar no Fluminense pelo sistema de captação do clube. No Tricolor, o jogador se desenvolveu e se tornou uma das peças principais do técnico do Sub-20. Luiz Fernando: Volante de muita marcação. Tem como trunfo o efeito surpresa, já que chega muito bem a área do adversário. Foi titular na campanha invicta do título brasileiro sub20, em 2015. Em 2016 foi pro Samorin [time do Fluminense na Eslováquia], virou titular e foi eleito pelo jornal Sport como o melhor volante de toda a Eslováquia, mesmo atuando na Liga II Norton: Chegou neste ano no clube após se destacar pelo Aimoré, no Campeonato Gaúcho, onde foi eleito a revelação do gaúcho. Assim como Luiz Fernando tem grande poder de marcação e qualidade no passe.