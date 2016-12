Petrobras antecipa pagamento de dívidas de R$ 16,7 bi com o BNDES

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O BNDES informou nesta sexta (23) que a Petrobras liquidou dívida de R$ 16,7 bilhões com o banco, referentes a três contratos de financiamento obtido pela subsidiária Transportadora Associada de Gás. É a segunda liquidação antecipada feita pela estatal neste ano -a primeira foi realizada em 28 de novembro. Somando as duas, o valor da dívida liquidada chega a R$ 20 bilhões. Em nota, o banco informou que os recursos já estão em seu caixa. Na primeira ocasião, a estatal usou recursos da venda da área de Carcará, no pré-sal, para a norueguesa Statoil. Desta vez, a companhia ainda não se manifestou sobre a operação. A Petrobras já disse, porém, que usaria recursos arrecadados com o plano de venda de ativos para reduzir seu elevado endividamento. Até agora, a companhia já fechou operações que equivalem a US$ 13 bilhões. Na quarta-feira (21), anunciou a venda de fatias em dois campos no pré-sal e em duas térmicas à francesa Total, no valor de US$ 1,6 bilhões. Os recursos, porém, só vão entrar no caixa em 2017.