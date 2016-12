Já está disponível o aplicativo de alertas e informações aos veranistas

O Corpo de Bombeiros do Paraná desenvolveu um aplicativo para dispositivos móveis pioneiro no Brasil com dicas, informações e alertas para os veranistas. O aplicativo “Bombeiros Paraná” já está disponível, por enquanto, para usuários do sistema Android e pode ser baixado gratuitamente na Google Play.



Com ele, as pessoas podem acompanhar em tempo real os locais onde estão instalados os postos guarda-vidas do Litoral, os boletins de balneabilidade das praias, condições do mar, telefones de emergência e a localização e todas unidades do Corpo de Bombeiros do Estado.



Além disso, a ferramenta emite alertas meteorológicos e de possibilidade de ressaca do mar ou de cabeças d'água nos rios – quando há o aumento repentino do nível do rio por causa de chuvas em sua cabeceira.



O aplicativo conta, ainda, com notícias, dicas de segurança para os banhistas e vídeos educativos. Outra funcionalidade é a explicação sobre o significado das bandeiras de segurança fixadas pelos guarda-vidas na beira da praia, para que os banhistas fiquem atentos antes de entrar no mar.



APROXIMAÇÃO - Para o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Junior, a ferramenta é mais uma forma de a corporação se aproximar da população, desta vez utilizando a tecnologia. “A principal atividade do Corpo de Bombeiros no verão é prevenção aos afogamentos. É indiscutível que as novas tecnologias podem ajudar na melhoria da qualidade de nossos serviços de prevenção”, afirmou. “Este aplicativo foi criado justamente para isso, para aproximar ainda mais o Corpo de Bombeiros das pessoas, para que elas possam acessar as informações em tempo real, com qualidade e conteúdo”, explicou.



REFORÇAR - O coronel Simiano ressaltou que a tecnologia vem reforçar as atividades do Corpo de Bombeiros durante o verão. A Secretaria da Segurança Pública instalou 89 pontos guarda-vidas em todos os balneários do Litoral. Junto com os policiais militares, os bombeiros também farão a distribuição gratuita de pulseirinhas de identificação para as crianças em pontos que estarão disponíveis à comunidade durante todo o dia.



Também serão distribuídos flyers com informações de segurança. Este material vai contar com um código de leitura QR Code para os veranistas baixarem o aplicativo Bombeiros Paraná. “O nosso trabalho é focado em salvar vidas. Temos a convicção de que, com essa ferramenta, melhoramos efetivamente as condições de segurança, porque quando as pessoas têm informações de como se prevenir, elas tendem a um comportamento mais seguro, se colocando menos em situações de risco”, completou o comandante.



PARCERIA – O aplicativo foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Programas de Tecnologia da Informação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Foram quatro meses de trabalho sob a coordenação dos professores Christian Mendes e Leandro Batista de Almeida. O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que divulga semanalmente os boletins de balneabilidade, o Simepar e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, responsáveis pelos alertas meteorológicos, também são parceiros dos projetos.



A princípio, a plataforma está voltada para as ações do Verão Paraná, mas a ideia é aperfeiçoar o aplicativo para que ele seja utilizado nas demais regiões do Estado o ano todo.