Condenado por estupro é suspeito de matar ativista em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de São Paulo procura o gerente de um bar na zona leste da capital suspeito de ter estuprado e matado a golpes de taco de beisebol uma estudante de 23 anos, militante feminista. O suspeito, o gerente Willy Gorayeb Liger, 27, continua foragido. Ela já havia sido condenado a 11 anos de prisão por agredir, estuprar e roubar uma ex-namorada em 2009. Era considerado foragido da Justiça. O crime ocorreu no dia 14 deste mês. A vítima, Débora Soriano de Melo, 23, era integrante da União Brasileira de Mulheres e da União da Juventude Socialista, entidades que fizeram protesto contra a morte da ativista no último dia 18 e divulgaram nota de pesar. "O machismo ceifou a vida de mais uma de nós, diante de um poder público que pouco ou nada faz para combater a violência patriarcal", diz trecho de nota divulgado pelas entidades. Segundo a polícia, o corpo de Débora foi encontrado no depósito de um bar na rua Aparaju, na Mooca (zona leste). Os policiais foram levados até lá pelo proprietário do estabelecimento, que é primo de Liger. O comerciante disse, no distrito policial, que recebeu um telefonema do primo na tarde do dia 14. Ele dizia ter cometido o crime, informou ter matado com o taco de beisebol e pedia para que o bar não fosse aberto para que ele pudesse se livrar do corpo à noite. O dono do bar decidiu comunicar a polícia, após ser orientado por parentes. Um taco de beisebol preto foi encontrado pela polícia na cozinha do estabelecimento. A polícia informou que vai ouvir colegas de Willy para entender os motivos do crime. Na tarde desta sexta (23), durante a apresentação de dados de violência, o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, foi questionado sobre detalhes da investigação, mas ele disse que os desconhecia. Mais tarde, em nota, a Secretaria de Segurança informou "que diligências foram realizadas, e a prisão temporária do suspeito foi decretada". Os policiais da unidade estão trabalhando para localizar e prender o homem.