BNDES devolve R$ 100 bi ao Tesouro e dívida bruta tem queda de 1,6% do PIB

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Tesouro Nacional informou nesta sexta-feira (23) que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fez o pagamento de R$ 100 bilhões. O valor corresponde a 1,6% do PIB, que será abatido da dívida bruta, hoje em 70,3% do PIB (R$ 4,3 trilhões). O montante representa 18,7% do passivo de R$ 532 bilhões, referente a contratos firmados entre 2008 e 2014, quando o governo fez empréstimos ao BNDES para que o banco de fomento repassasse a juros baratos para empresas. Em novembro, o TCU (Tribunal de Contas da União) autorizou o BNDES a devolver ao governo federal esse valor. A exigência foi de que os recursos sejam usados exclusivamente para reduzir a dívida pública. O Ministério da Fazenda avaliou, por meio de nota, que "a operação é importante componente do programa de ajuste fiscal do governo federal e resulta em melhora substancial e imediata no nível de endividamento". O secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, comentou o assunto em sua conta no Twitter. "Mesmo com pagamento de hoje de R$ 100 bi ao Tesouro, BNDES ficará com mais de R$ 100 bi em caixa, que vai aumentar ainda mais", escreveu. Dos R$ 100 bilhões, R$ 60 bilhões firam pagos em dinheiro e R$ 40 bilhões foram liquidados em títulos públicos. "Os títulos foram imediatamente cancelados e os recursos financeiros serão utilizados exclusivamente para o pagamento de dívida pública em mercado", informou o Tesouro Nacional.