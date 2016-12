Em dia de fraco movimento, Bolsa sobe 1,19%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dia de poucos negócios devido à aproximação do Natal, a Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira (23) de 1,19%, aos 57.937 pontos. O volume financeiro foi de R$ 4,76 bilhões. Entre as altas, destaque para as ações da Hypermarcas, que subiram 3,22%. A empresa brasileira firmou contrato para venda dos negócios de produtos descartáveis para belga Ontex por R$ 1 bilhão, a serem pagos em dinheiro na conclusão da transação, prevista para o primeiro trimestre de 2017. Nesta semana, a Bolsa acumulou queda de 0,77%. Em dezembro, a baixa é de 6,41%. DÓLAR O dólar comercial fechou em queda de 0,93%, negociado a R$ 3,270 para venda. A baixa da moeda americana na semana chegou a 3,53%. No mês, a desvalorização atingiu 3,46%.