Sonho do São Paulo, Felipe Melo vira alvo do Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais sonhos do São Paulo para o atual mercado pode vestir verde na próxima temporada. O volante Felipe Melo recebeu sondagem do Palmeiras, de acordo com fontes ligadas ao próprio jogador. Os primeiros contatos ocorreram há três semanas. Por outro lado, fontes ligadas à direção do Palmeiras não negam o contato e evitam detalhar qualquer ação do clube na negociação pelo meio-campista de 33 anos, que deve deixar a Internazionale-ITA nesta janela de transferências do mês de janeiro (inverno na Europa). Dentro do clube alviverde, as tratativas por Felipe Melo e outros jogadores devem ganhar força apenas depois do Natal. No entanto, Alexandre Mattos segue ativo no mercado para reforçar o campeão brasileiro para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O volante conta com sondagens de outros clubes brasileiros para deixar a Internazionale. O São Paulo admite publicamente o interesse, como declarou na tarde desta sexta-feira Marco Aurélio Cunha. "Eu adoraria ter ele no São Paulo. Se houvesse alguma chance, eu gostaria, sim. Mas é difícil chegar nos números. Ele teria que ter muita vontade de vir para cá", disse o diretor de futebol são-paulino à FOX Sports. Felipe Melo também conta com mercado na Europa. O atleta, junto ao seu staff, deve definir o futuro até o final do ano. O Palmeiras, neste momento, trata o ex-jogador da seleção brasileira como mais um alvo no mercado; até o momento Raphael Veiga (Coritiba), Hyoran (Chapecoense) e Keno (Santa Cruz) foram anunciados pelo time alviverde.