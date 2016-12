Santos conversa com Leandro Donizete, mas Galo ainda tem preferência

THIAGO FERNANDES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está interessado e já iniciou conversas para fechar com Leandro Donizete, volante que está desde 2012 no Atlético-MG. Sem contrato com o clube mineiro, o jogador foi procurado por Dorival Jr. e deve se reunir com a diretoria do time paulista após o Natal, embora ainda dê preferência a uma renovação com o Galo. O compromisso de Leandro Donizete com o clube mineiro vai até 31 de dezembro. No fim da temporada, o volante combinou com Eduardo Maluf, diretor de futebol atleticano, que esperaria o Galo definir o que quer para, só então, começar a negociar de fato com outro clube. A abordagem de Dorival, nesse contexto, ajuda a colocar pressão no Atlético-MG. O Santos chegou a combinar uma reunião com Edson Khodor, empresário de Leandro Donizete, para esta sexta, mas a conversa ficou para depois do Natal. O estafe do volante espera que o Galo sinalize se quer renovar o compromisso antes do Ano Novo, para que então ele decida seu futuro. Esta não é a primeira vez que Dorival se interessa por Donizete. O treinador foi um dos responsáveis pela contratação do volante em 2008, quando eles trabalharam juntos no Coritiba. Depois, tentou leva-lo a vários clubes onde trabalhou, movimento que tenta concretizar agora no Santos.