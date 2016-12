Agente confirma oferta por L. Lima, mas diz que meia deve ficar no Santos

LUIZA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wagner Riberio, agente de Lucas Lima, confirmou nesta sexta-feira (23) que o meio-campista recebeu proposta do futebol chinês, mas não se interessou pelo que ouviu. O próprio jogador havia falado sobre o assunto na última quinta, em amistoso festivo. O empresário foi além e disse que o armador deve seguir no Santos para 2017. Durante a cerimônia do casamento de Lucas, do Paris Saint-Germain, Ribeiro disse que Lucas Lima conversou com o pai e não se mostrou animado com a oferta dos chineses. O camisa 10 do alvinegro do litoral paulista disse que "só pensa no Santos", no Pacaembu, no duelo organizado por Neymar e Robinho. Lucas Lima é um dos principais jogadores do clube da baixada santista e sua manutenção é desejo declarado da diretoria - especialmente porque o time tem apenas 10% dos direitos econômicos do atleta e teria pequeno lucro em caso de venda. O meio-campista chegou ao Santos em fevereiro de 2014 - pela equipe, ele foi bicampeão paulista e vice da Copa do Brasil e do Brasileirão. Na próxima temporada, caso realmente permaneça na Vila Belmiro, disputará pela primeira vez a Libertadores com a camisa do clube.