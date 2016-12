"Princesa Léia" sofre parada cardíaca em voo

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carrie Fisher, 60, intérprete da princesa Leia na saga "Star Wars", sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira (23) durante um voo de Londres para Los Angeles, segundo o TMZ. Ela estava na Inglaterra para filmar o seriado "Catastrophe" e promover o livro de memórias "The Princess Diarist". Todd, irmão da atriz, afirmou à Associated Press que seu estado é estável.

De acordo com o site, o incidente ocorreu 15 minutos antes da aterrissagem do avião. A tripulação teria solicitado entre os passageiros a ajuda de um médico, que realizou a reanimação cardiorrespiratória. Após a aterrissagem, Fisher foi socorrida por paramédicos durante 15 minutos e levada a um hospital local próximo ao aeroporto LAX.

À emissora americana NBC, oficiais disseram que a condição da atriz "não é boa". De acordo com o TMZ, ela respira por aparelhos. No Twitter, os atores Brad Gage e Anna Akana, que dizem ter sentado diante da atriz no voo, descreveram o ocorrido. "Ela não estava respirando há dez minutos", escreveu Akana.

Também na rede social, o ator Mark Hamill, que faz Luke Skywalker em "Stars Wars", mandou "todo seu amor" à colega. Peter Mayhew, ator por trás do peludo Chewbacca, também se manifestou. "Meus pensamentos e preces com a princesa favorita de todos", disse.