Na véspera de Natal, ônibus entram em greve na RMC

Portões da garagem da empresa Tindiquera foram trancados em protesto (foto: Divulgação/ Sindimoc)

A região metropolitana de Curitiba amanheceu com greve no transporte coletivo nesta véspera de Natal (sábado, 24/12). É que depois de as empresas se comprometerem a pagar até ontem a 2ª parcela do 13º salário e o vale salarial de dezembro (adiantamento salarial), que deveria ter sido paga na última terça-feira (20/12), algumas acabaram não cumprindo com o prometido, o que levou três empresas a paralisarem as atividades no período da manhã, todas de Araucária. Duas, contudo, já voltaram ao trabalho, e uma segue totalmente paralisada.

A paralisação, que atinge principalmente Araucária, município da RMC, teve início a partir das 4 horas da manhã de hoje, de acordo com o Sindicado dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região (Sindimoc). Em nota divulgada no site oficial, o presidente do Sindimoc afirmou que a greve "é resultado de um desgaste que se alastra desde meados de novembro, quando o Sindimoc começou a enviar ofícios à CMTC (Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária) e Prefeitura de Araucária solicitando informações, clareza e garantia de pagamento".

No caso das empresas Araucária Filial e Araucária Matriz, os trabalhadores já receberam a 2ª parcela do 13º salário, mas ainda não caiu na conta os 40% do valor do vale salarial. Já no caso da empresa Tindiquera, que tem linhas de ônibus pelos bairros de Araucária, nem a 2ª parcela do 13º ou o vale salarial de dezembro foram pagos.

Em assembleias realizadas na manhã de hoje, os trabalhadores da empresa Tindiquera decidiram entrar todos em greve. A paralisação, ainda segundo o Sindimoc, atende 100% da frota, não sendo respeitado o mínimo de 30% das frotas nas ruas. Já no caso das Araucárias (Matriz e Filial), a paralisação teve início ainda durante a madrugada, mas já foi encerrada pelos trabalhadores e as linhas dessas empresas operam normalmente desde as 8h30.

Ainda assim, a insatisfação é grande entre os trabalhadores, como tratou de destacar Anderson Teixeira: "Nessa véspera de Natal há famílias que não tem o que comemorar. São trabalhadores que não tem expectativa nem prazo para receber após um mês de trabalho. O trabalhador é a peça mais frágil do sistema. É inadmissível que sempre caia no nosso colo. O Sindimoc exige solução da Prefeitura de Araucária e da CMTC. A paciência já se esgotou.