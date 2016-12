Cada vez mais impopular, Temer fará hoje pronunciamento em rede nacional

(foto: Reprodução)

Depois de ver a reprovação contra seu governo atingir o alarmante nível de 46% e também aumentar a pressão por sua renúncia e novas eleições, o presidente Michel Temer anunciou que fará na noite deste sábado, véspera de Natal, um pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio. A transmissão obrigatório terá início às 20h30.

De acordo com o anúncio da Presidência da República, no pronunciamento Temer fará um balanço das ações do governo em 2016 e também apresentará planos gerais para 2017, buscando traçar um cenário positivo diante das medidas tomadas para reativar a economia e acabar ou peloo menos minimizar os efeitos das crises (política, econômica e moral).

O pronunciamento já foi gravado durante a semana em Brasília, já que o presidente embarcou para São Paulo, onde passará o Natal ao lado dos familiares.

"De acordo com Art. 12, inciso I, Item J da Lei n°13.341, de 29 de setembro de 2016, fica convocada Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de Rádio e TV, para a transmissão gratuita de pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Michel Temer, dia 24.12.2016 (sábado), com duração aproximada de 3’40” (três minutos e quarenta segundos).

Horário de geração e exibição

Sábado, 24/12/2016, às 20h30 (Horário de Brasília)”