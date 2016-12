(foto: Reprodução/ Ecovia)

A manhã ensolarada em Curitiba nesta véspera de Natal parece ter animado os curitibanos a pegarem a estrada para curtir o final de semana no Litoral. Por volta das 10 horas, o fluxo de veículos na BR-277, que conecta a Capital com o litoral paranaense, já era praticamente o dobro do registrado em um dia comum. Apesar disso, os veículos não encontram lentidão na pista.

Segundo a concessionária Ecovia, às 10 horas o fluxo de veículos por hora chegava a 868 no sentido litoral, enquanto no sentido Curitiba chegava a 292. A expectativa é quue 20 mil veículos passem pela rodovia ainda neste sábado. Quem quiser evitar o horário de pico deve sair depois do meio-dia, já que os horários de maior movimento deverão ser registrados entre 8h e 14h.

Já a Autopista Litoral Sul, que admnistra as BR-376 na saída de São José dos Pinhais e BR-101 no Litoral de Santa Catarina, aponta um movimento ainda mais intenso, com 70 mil veículos passando pela rodovia. A expetativa é de fluxo intenso das 7h da manhã até às 17 horas.