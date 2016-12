Novilha é abusada sexualmente e morta no oeste do Paraná

Redação Bem Paraná com Correio do Lago e CGN

Imagem meramente ilustrativa (foto: Reprodução)

Uma novilha foi encontrada morta na manhã de ontem (23/12) em Santa Helena, no oeste do Paraná. O dono do animal, que reside próximo a Fatiota, compareceu no mesmo dia na Delegacia de Polícia Civil para registrar queixa. Segundo ele, o animal tambémm teria sido abusado sexualmente.

O homem relatou aos policiais que quando foi tratar o animal no período da manhã, já o encontrou sem vida. A novilha teria sido amarrada pelas patas e pelo pescoço antes de sofrer os abusos durante a madrugada.

Os policiais orientaram o proprietário do animal sobre oos procedimentos cabíveis.

