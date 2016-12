Homem não consegue programa e mata seis em casa de prostituição

(foto: Reprodução)

Seis pessoas foram mortas em uma casa de prostituição em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto (SP), na última quarta-feira (21/12). Segundo a Polícia Civil, a chacina ocorreu após um homem de 27 anos se irritar por não conseguir um programa com a garota que desejava, que já estava om outro cliente.

As investigações apontam que o rapaz, identificado como William, voltou ao carro após ouvir que não seria possível realizar o programa com a garota que ele queria. No veículo, pegou um revólver calibre 38 e então voltou à boate, onde começou a atirar por volta das 22h30.

A dona do local, de 71 anos, foi baleada no salão principal da boate e acabou morrendo, bem como um funcionário e duas garotas de programa. As duas outras vítimas são a mulher que ele queria e o cliente que estava com ela.

Testemunhas relataram que a chacina só não deixou mais vítimas porque as pessoas que estavam no local conseguiram fugir correndo ara o canavial vizinho ao ouvirem os tiros.

Na tarde de quinta-feira o suspeito, que havia fugido a pé do local do crime, deixando lá seu veículo Fusca, acabou se entregando à polícia. Ele mora em Jaboticabal, tem família na cidade e nõ possui antecedentes criminais.