Jadson manifesta saudade da equipe do Parque São Jorge

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Corinthians, Jadson está disposto a retornar ao Brasil. Com saudade do clube do Parque São Jorge, ele aguarda uma resposta do Tianjin Quanjian para saber se terá a chance de deixar a China. "Tenho mais um ano de contrato, mas não sei o que pode acontecer. O mercado lá gira muito rápido, e isso pode abrir a possibilidade de eu voltar ao Brasil", afirmou o meia de 33 anos. A ideia, de acordo com o atleta, é apressar o retorno. "Pode ser janeiro, fevereiro, não sei. Estou esperando o posicionamento da equipe lá. Vamos esperar para ver no que dá", comentou. Com propostas de times brasileiros, Jadson preferiu não entrar em detalhes sobre elas. As ofertas estão sendo estudadas pelo empresário do jogador, que espera primeiro resolver a liberação com o Quanjian. Se quiser falar com o meio-campista, o clube paulista certamente será ouvido. O camisa 10 na conquista do hexa voltou a falar com carinho sobre seu período em preto e branco, entre 2014 e 2015. "Tenho muita saudade do Corinthians, foi um tempo bom. A torcida me acolheu muito bem, o grupo também me acolheu. Foi um tempo maravilhoso", afirmou. Jadson foi um dos muitos jogadores que deixaram o clube após a conquista do Brasileiro do ano passado. Ele foi levado à China pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que já não é mais o comandante de seu time. Sem Luxa, o Tianjin Quanjian conseguiu o título da segunda divisão e obteve o acesso à elite do Campeonato Chinês. É possível que o clube -que passou a ser dirigido pelo ex-jogador italiano Fabio Cannavaro- contrate jogadores estrangeiros e tenha que se desfazer de outros. Esse é o caminho para que Jadson seja liberado para voltar. Luis Fabiano já foi. O outro brasileiro da equipe é Geuvânio, que deverá permanecer.