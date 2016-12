Clube fica mais perto de Cícero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo deu um passo importante na tentativa de contratar Cícero. A diretoria tricolor acertou salários com o meio-campista de 32 anos e espera fechar a negociação após a virada do ano. A parte mais difícil, no entanto, ainda precisa ser resolvida. É necessário chegar a um acordo com o Fluminense, que tem contrato com o atleta até o final de 2018. Cícero é um pedido do técnico Rogério Ceni, que foi seu companheiro no próprio time do São Paulo, entre 2011 e 2012. O novo treinador gosta de sua capacidade de atuar em várias posições no meio de campo. Outra característica considerada importante pelo ex-goleiro é a estatura do velho colega. O jogador capixaba tem 1,83 m e mostra um bom tempo de bola para disputas de cabeça.