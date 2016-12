Palmeiras irrita Inter ao tentar acertar com o meia Valdívia

ALEXANDRE DE AQUINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inter se irritou com a atitude do Palmeiras de procurar o meia Valdívia, de 22 anos, sem consultá-lo antes. Valdívia tem vínculo com os gaúchos até 29 de junho de 2019. As conversas ocorreram com o empresário do atleta, Jair Peixoto, que, no entanto, já descartou chance de transferência sem a anuência do Colorado. "Houve sondagem do Palmeiras, um contato, mas o Valdívia sai do Inter apenas em caso de um negócio diferente, para ajudar o Inter com a venda, fazer dinheiro e possibilitar novos investimentos", afirmou Peixoto para o site da ESPN Brasil. "Caso contrário, não tem chance de ele ir para qualquer outro clube no Brasil. Existe o comprometimento e a identificação com a torcida do Inter. Seria traição", seguiu o empresário do atleta. O vice de futebol Colorado, Roberto Melo, não aprovou a atitude da equipe alviverde. "Condeno clubes que entram em contato direto com os jogadores. O Palmeiras falou com o Valdívia", chiou. O Palmeiras vem reforçando seu elenco para a Libertadores. As posições de meia e atacante são as que mais têm sido procuradas. O Valdívia colorado, na verdade, chama-se Wanderson Ferreira de Oliveira. Ele ganhou o apelido graças ao chileno Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, por causa da vasta cabeleira, que lembrava a do Mago original.Negócio emperrado O lateral direito William, de 21 anos, também do Inter, é outro que interessa. Neste caso, no entanto, houve conversas com o presidente anterior, Vitório Piffero. O clube paulista propôs uma troca por empréstimo de um ano. Os paulistas cederiam Arouca, Allione e Rafael Marques. Mas com Marcelo Medeiros eleito à presidência, o negócio esfriou.