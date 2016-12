Homem suspeito de matar o próprio filho é encontrado morto no CIC

O homem de 42 anos que era o principal suspeito de assassinar o próprio filho acabou sendo encontrado morto na tarde de ontem no bairro CIC. A Polícia Civil, que investiga o caso, não divulgou detalhes sobre a morte do suspeito, identificado como Hildemar, e aguarda a perícia do IML para confirmar a causa da morte.

Hildemar estava foragido e a polícia chegou a cogitar pedir a quebra de seu sigilo telefônico antes da descoberta de sua morte. Ele era o principal suspeito pela morte do filho, na última quarta-feira, no Pinheirinho. Suspeita-se que o pai pudesse ter dado um veneno potente para a criança de apenas quatro anos.

