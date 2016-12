(foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal)

Um grave acidente foi registrado na noite de ontem (23/12) na BR-277. É que uma moto colidiu de frente com um carro em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná. A motociclista morreu por conta da colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima tinha 22 anos e morreu no local do acidente, enquanto o motorista do automóvel e os quatro passageiros não tiveram ferimentos.