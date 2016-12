Rithely interessa ao Atlético-MG para a temporada 2017

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto vislumbra a chegada de Marlone, o Atlético-MG mira um jogador para reforçar o seu meio-campo em 2017. Rithely, atualmente no Sport, é um nome que interessa à cúpula e à comissão técnica. Ele também interessou ao Corinthians. Um empresário ligado ao estafe do volante esteve em Belo Horizonte às vésperas das festas de Natal para se reunir com o diretor de futebol Eduardo Maluf e iniciar as negociações por sua saída da Ilha do Retiro. A informação foi divulgada pela Rádio Inconfidência e confirmada pelo UOL Esporte. A possível chegada do meio-campista de 25 anos à Cidade do Galo inclui o empréstimo de jogadores ao clube pernambucano. Em troca, os mineiros recebem o atleta da mesma forma. Os contratos têm duração de uma temporada – até dezembro de 2018. Na busca por Rithely, avalizado por Roger Machado, o Atlético oferece dois atletas que estão fora dos planos do treinador gaúcho. O lateral direito Patric e o atacante Rafael Moura foram colocados à disposição do Sport. Todos os envolvidos nas tratativas têm direitos fixados ao término dos vínculos. A busca por um volante é um dos pedidos do novo comandante. Em sua chegada, dois atletas foram discutidos. Airton, do Botafogo, e Arouca, do Palmeiras, seguem na pauta. Além da dupla, é possível contar com o atleta do Sport em 2017. Atualmente, o clube conta com três atletas da posição no elenco: Rafael Carioca, Lucas Cândido e Leandro Donizete. O último, porém, está na iminência de deixar a Cidade do Galo.