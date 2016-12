Cruzeiro descarta novo lateral direito e reforça confiança em Mayke

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Preocupação para o Cruzeiro em 2016, a lateral direita terá que ser solucionada com uma opção caseira. Gilvan de Pinho Tavares descarta contratar um atleta para a posição em 2017 e aposta em Mayke para o setor. Pouco presente nesta temporada por conta das inúmeras lesões - foram 13 jogos disputados somente -, o atleta de 24 anos conta com a confiança da diretoria e da comissão técnica de Mano Menezes. "Eu sou daqueles que acredita nas peças que tínhamos e não funcionaram. O Mayke é um atleta que acredito. Ele disputou o prêmio de melhor lateral direito do país quando vencemos o título. Ele não jogou em 2016 por conta de lesão. Se ele jogar o futebol que está acostumado a jogar, ele tem condição de ser de novo esse lateral", afirmou o mandatário cruzeirense. "Estamos apostando muito no Mayke neste ano. Se ele voltar com o futebol que a gente espera que ele já jogou, não precisaremos mais de peças para a defesa", acrescentou. A confiança de Gilvan na recuperação do lateral direito é devido a uma reunião entre membros da diretoria e da comissão técnica com o jogador e seu estafe. No encontro, ficou definido que Mayke faria trabalhos físicos durante as férias com o intuito de se recuperar fisicamente. "Ele nos prometeu se cuidar, contratou profissionais da área de preparação (física) para chegar em condição melhor em janeiro. Se for necessário, podemos ir atrás de um lateral durante ano", disse.