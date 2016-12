Três pessoas são baleadas na BR-369

Três pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado (24/12) na BR-369, na saída de Ibiporã para Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações do portal BondeNews, um veículo Corolla passou atirando pelo Fiat em que estavam as vítimas e outras três pessoas.

Uma mulher de 25 anos foi alvejada no olho e chegou a ser entubada no atendimento do Siate. Outra vítima, de 20 anos, levou um tiro nas costas. Já a última, de 28, foi atingida no pescoço. Todos foram primeiramente encaminhados ao Hospital Cristo Rei e, em seguida, transferidos ao Evangélico, Hospital Universitário e Santa Casa de Londrina.



