Com impasse por Nenê, Vasco promete reduzir veteranos no time em 2017

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Criticado durante boa parte da reta final por conta do cansaço do elenco e da alta média de idade do grupo, o Vasco deverá der um time mais jovem para 2017. Quem garante é o novo vice-presidente de futebol do clube, Eurico Brandão, o Euriquinho, filho de Eurico Miranda. Em meio ao impasse pelo futuro do veterano Nenê, de 35 anos, o homem-forte do futebol mostrou ter escutado as críticas ao veterano elenco e prometeu ainda mais espaços aos jovens oriundos das categorias de base no time do técnico Cristóvão Borges. "A média de idade do time vai cair, sim. Sei que muitos querem isso. A ideia é rejuvenescer o grupo. Buscamos atletas mais jovens nessa montagem para 2017. E queremos investir ainda mais na base do Vasco. Temos uns cinco ou seis atletas com grande potencial aqui dentro. Vamos trabalhar para que surjam jogadores como o Douglas", avaliou o vice-presidente, citando o meia que despontou na Série B durante 2016. No entanto, a ideia de tornar o time mais jovem não significa exatamente que os jogadores mais novos estão garantidos. Mesmo com o bom final de temporada, o atacante Thalles, de apenas 21 anos, terá que disputar sua posição. "Thalles tem identificação com a torcida e deu uma resposta positiva ao clube no fim do ano passado. Estará à disposição. Mas é um jogador que precisa de alguns detalhes fora de campo. Precisamos reforçar o ataque Vamos reforçar o setor do ataque, e ele terá que buscar o espaço dele", explicou Eurico Brandão. O nome para o setor ofensivo, por sinal, é a prioridade do presidente Eurico Miranda, que prometeu um "presente de Natal" para a torcida cruzmaltina. O filho do mandatário frisou que o Vasco terá cinco reforços com status de titular para a próxima temporada.