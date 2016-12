Despedida às vésperas do Natal, jornalista desabafa

(foto: Reprodução/ TV Cultura)

Demitida às vésperas do Natal pela TV Cultura, a repórter Cláudia Tavares, que já acumulava mais de 20 anos de casa, fez um longo desabafo. Ela relatou que foi despedida em 21 de dezembro, mesmo dia em que acontecia a festa de confraternização dos funcionários da emissora.

"Coragem vem de core, coração. Meu grande guia. Dia 21 de dezembro de 2016, dia da festa de confraternização dos funcionários da TV Cultura de São Paulo, fica marcado como o dia em que a emissora decidiu não contar mais com meu trabalho como repórter. Foi no meio do plantão de Natal."

Relatou, ainda, os momentos que antecederam sua demissão. Ela relatou que havia feito uma reportagem para o Jornal da Cultura na segunda-feira de noite e, quando chegou para trabalhar no dia seguinte, foi chamada por um funcionária do setor de Recursos Humanos.

"Senti que seria demitida. Na Redação, nenhum chefe. Parece que o dia foi escolhido a dedo para que ninguém me olhasse nos olhos para dizer a razão do meu desligamento", criticou a jornalista, que é membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora alega ter sido demitida de forma ilegal.

"A resposta protocolar é sempre uma só: ordens da direção. A nova gerente de RH, com a qual trabalhei na última Semana de Prevenção de Acidentes, recentemente, também não falou comigo. Se trata de uma demissão ilegal, uma vez que teria mais um ano de estabilidade por ter me dedicado à Comissão de Prevenção de Acidentes no último mandato, encerrado semana passada".

A demissã dela se soma a da apresentadora Valéria Grillo, que estava na emissora desde 1987. "Minha demissão não é única. Há desligamentos diários, tentando minar a força das pessoas que amam a TV Cultura. Deixando colegas doentes. Mas não se deixem abater meus queridos. Saibam que continuo firme e forte. Imensamente grata por todos esses anos e pelas oportunidades de aprendizado que a vida traz", concluiu Cláudia.

O Sindicado dos Jornalistas de São Paulo já informou que irá tomar "as medidas cabíveis" para anular a demissão da repórter.