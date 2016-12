Associação Comercial alerta sobre golpe contra inadimplentes

(foto: Divulgação/ Prefeitura de Arapongas)

A Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) emitiu nesta semana um alerta à população sobre um golpe que vem sendo aplicado na cidade.

Segundo informações do portal TNOnline, estelionatários conseguiram uma lista de inadimplentes de algumas empresas e agora estão enviando e-mails propondo uma negociação com condições muito vantajosas para quem quiser quitar os débitos.

Ao pagar os boletins emitidos pelos golpistas, contudo, os usuários acabam na verdade comprando seus "presentes de Natal", ou seja, compras feitas online pelos próprios criminosos.

A Acia recomenda que qualquer pessoa que venha a receber um e-mail com proposta de renegociação de dívida procure se certificar junto à empresa sobre a veracidade do documento. Já quem for vítima do golpe deve registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil.