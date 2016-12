O secretário do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, afirmou que o Brasil começa a viver uma "democracia parlamentar". Segundo um dos principais auxiliares do presidente Michel Temer, o país vive um momento no qual os desejos do Executivo não mais terão, necessariamente, aval do Legislativo.

Por conta disso, avalia Moreira, faz-se necessária uma repactuação com o Congresso e a melhora da economia serão os dois focos principais do governo federal para 2017.

"O governo vai definir sua posição no projeto ou sugestão que enviar ao Congresso e ai, no Legislativo, pode mudar a posição inicial do governo, com debates e desejos da sociedade que podem demandar outras coisas", disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

Leia a matéria completa na Folha de S. Paulo