"Viúva da Mega-Sena" deixa a cadeia na Véspera de Natal

Redação Bem Paraná com agências online

24/12/16 às 14:42 Redação Bem Paraná com agências online

Adriana Ferreira Almeida, conhecida como a "Viúva da Mega-Sena, deixou a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo Penitenciário de Gericinó, m Bangu (RJ). Condenada pela morte do marido, Rennnê Senna, ela vai ficar em prisão domiciliar a partir deste sábado (24/12).

O advogado Jackon Rodrigues, que trabalha para Adriana, conseguiu um habeas corpus no Plantão Judiciário. Adriana deixa a prisão sem tornozeleira eletrônica porque a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar a empres fornecedora.

No último dia 16 Adriana foi condenada peo Tribunal do Júri de Rio Bonito a 20 anos de prisão pela morte do ex-marido, 25 anos mais velho que ela. Ele, que não tinha pernas por conta de complicações relacionadas ao diabetes, ficou milionário em 2005 ao ganhar R$ 50 milhões na Mega-Sena. N dia 7 janeiro de 2007, contudo, foi morto a tiros por dois homens encapuzados quando estava em um bar.