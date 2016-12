Concluída nova fase de obras nas praças Oswaldo Cruz e Affonso Botelho

(foto: Everson Bressan/SMCS)

Em visita técnica na tarde desta quinta-feira (22), o prefeito Gustavo Fruet esteve nas praças Affonso Botelho e Oswaldo Cruz para conferir as obras de requalificação das duas áreas de lazer e esporte, que entram na fase de conclusão.

“Entendemos que revitalizar estes espaços vai muito além desse momento e dessa geração, queremos preservar tudo isso para garantir qualidade de vida e qualidade ambiental para as futuras gerações”, avaliou Fruet.

Na Praça Oswaldo Cruz, as obras recuperaram a quadra poliesportiva, o telhado – que agora é térmico e com melhor acústica – além de melhorias na área de piscina, com vestiários próprios. “A requalificação da Praça Oswaldo Cruz deixa o espaço pronto para receber competições oficiais, com quadra, piso e todo o restante da estrutura disponíveis para receber qualquer competição de nível nacional”, disse o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Aluisio de Oliveira Dutra Junior

A obra estará apta para funcionamento a partir de fevereiro, c, quando começa o calendário de atividades dos programas da SMELJ. Na Praça Oswaldo Cruz, Fruet visitou a placa que marcou a última revitalização no espaço. “O destino me trouxe a este momento de uma feliz coincidência de saber que a última grande reforma foi realizada em 1985, quando meu pai foi prefeito de Curitiba. O sentimento é de missão cumprida”.

Na Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada, novas canchas, quadras, prédio administrativo da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, playground, pista de skate e academia ao ar livre fazem parte do conjunto de obras realizadas.

O prédio da secretaria receberá o nome do atleta e ex-técnico de basquete Fernando Cruz Sanches. Familiares de Sanches acompanharam a visita e agradeceram a homenagem. Uma rampa de acesso, além de mais canchas de vôlei, uma cancha futebol e uma quadra poliesportiva também foram construídas no local.