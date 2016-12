Movimento rumo ao Litoral do PR cai e sobe o no sentido Curitiba

(foto: Divulgação/ Ecovia)

Após registrar o dobro do movimento em comparação com um dia comum durante toda a manhã e começo da tarde desta véspera de Natal, o fluxo de veículos na BR-277, que liga Curitiba com o litoral do Paraná, parece ter chego a um ponto de inflexão.



Se até por volta das 15 horas o fluxo de veículos por hora seguindo para o litoral paranaense permaneceu acima de 800, inclusive passando dos mil veículos por volta de meio-dia, às 15h30, segundo a concessionária Ecovia, já havia caído para 703, uma redução de aproximadamente 15%.



Por outro lado, o movimento no retorno à Curitiba começa a se intensificar. Se até o começo da tarde o fluxo de veículos nesse sentido permanecia abaixo de 300, às 15h30 já estava em 403, uma alta de mais de 30%.



Ainda segundo a Ecovia, neste sábado deverão circular pela rodovia 20 mil veículos. O horário de pico regisrou-se a partir das 8h e passou a registrar queda depois do horário de almoço, meio-dia.



Já neste domingo serão mais de 25 mil veículos com maior movimento no retorno do Litoral. Entre 17h e 18h, o fluxo estará intenso com quase 1,8 mil veículos na rodovia.