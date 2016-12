Companheiros de Star Wars mandam forças à Princesa Léia

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A notícia sobre o ataque cardíaco sofrido por Carrie Fisher durante um voo de Londres à Los Angeles, na noite desta sexta-feira (23), comoveu, além de fãs, amigos e familiares da atriz.

Fisher, mais conhecida como a intérprete da princesa Leia na trilogia original de "Star Wars", foi transportada ao hospital UCLA Medical Center e estaria na UTI desde então. Quando a notícia veio à tona, muitos de seus amigos de Hollywood foram às redes sociais manifestar seu apoio à atriz.

Harrison Ford, com quem Fisher contracenou no filme que a lançou à fama e com quem revelou ter tido um romance durante as filmagens, se disse "chocado e triste com a notícia" sobre sua "querida amiga".

"Nossos pensamentos estão com Carrie, sua família e seus amigos", disse o ator ao "The Hollywood Reporter".

O ator Mark Hamill, que faz Luke Skywalker em "Stars Wars", mandou "todo seu amor" à colega; e Peter Mayhew, ator por trás do peludo Chewbacca, disse que seus "pensamentos e preces" estavam "com a princesa favorita de todos".

Até mesmo a conta oficial do inseparável Bulldog da atriz, Gary, tem emitido uma série de mensagens de apoio. A última postagem mostra o cachorro à espera da dona no hospital. "Estarei esperando aqui, mamãe", dizia a publicação.