Noite da véspera e dia de Natal terão calor, trovoadas e chuvas em Curitiba

A manhã e tarde da véspera de Natal em Curitiba vem sendo marcada pelo dia ensolarado e abafado. E a tendência, segundo o Instituto Meteorológico Simepar, é que o tempo quente e abafado se mantenha durante a noite de hoje (24/12) e o dia de amanhã (25/12), quando se comemora o nascimento de Jesus.

A previsão é de uma noite parcialmente nublada com chuvas e trovoadas isoladas no período da noite de hoje. O Simepar explica que isso acontece porque a partir da tarde o aquecimento diurno pronunciado, associado a umidade do ar alta, favorece o desenvolvimento de aglomerados de nuvens nas diversas áreas do Estado. Desta forma pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de descargas atmosféricas e por vezes rajadas de vento fortes, serão registradas.

Já para o dia de Natal, a previsão novamente é de muito calor, com máxima de 27ºC e mínima de 17ºC. Para o período da tarde e da noite, novamente previsão de céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas.

Para o Litoral paranaense, também há possibilidade de chuas e trovoadas na noite de hoje e durante o dia de amanhã, mas o calor será ainda mais intenso durante o Natal, com máxima de 30ºC e mínima de 23º.