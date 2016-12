Número de católicos no Brasil cai 9 milhões em dois anos

(foto: Divulgação)

O Brasil ficou menos católico desde outubro de 2014. Segundo pesquisa do instituto Datafolha, desde o final do ano retrasado até dezembro deste ano a primeira religião cristã do mundo perdeu pelo menos 9 milhões de fiéus no Brasil, o que representa 6% dos brasileiros maiores de 16 anos.

Há dois anos os católicos eram hegemônicos no cenário nacional, com 60% dos brasileiros se declarando seguidores da religião. Hoje, o os católicos já dividem um espaço maior com a "concorrência", com 50% dos brasileiros se declarando da religião.

A fatia que mais cresceu no período foi daqueles que dizem não ter nenhuma religião, cujo índice saltou de 6% para 14%. Isso, contudo, não significa que essas pessoas tenham, necessariamente, deixado de acreditar em Deus, perdido a crença.

A pesquisa do Datafolha possui uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Para realizar o estudo, foram entrevistados 2.828 brasileiros maiores de 16 anos por sorteio aleatório, em amostragem representativa da população. Ao todo, 174 municípios foram pesquisados.