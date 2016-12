Atriz socorre jovem vítima de atropelamento

(foto: Reprodução)

No ar como Isabela em "A Lei do Amor", a atriz Alice Wegmann ajudou neste sábado (24/12) um jovem de 17 anos vítima de atropelamento no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, ela postou um depoimento no qual relatou o episódio.

"Hoje aconteceu uma coisa louca. Eu vi um menino sendo atropelado na minha frente. Foi brutal. Doído. Eu vi o choque. Os choques. Do carro nele. Dele no carro. O do motorista. E o dele. João estava em frente a mim, mas do outro lado da rua. Estávamos prestes a atravessar fora do sinal. Eu esperei o último carro passar. João não. Não sei o que deu nele, mas ele veio vindo. E aí, de repente, bum! Vi ele batendo no vidro e o vidro quebrando. Vi ele sendo arremessado longe. Vi ele tentando se levantar, zonzo. E o vi estatelado no chão", relatou.

Segundo a atriz, o rapaz estava consciente, apesar de chocado, após a colisão. Ela então ligou para a mãe dele enquanto os outros ligavam para a ambulância, avisando-a para ir ver o filho no hospital.

Depois de tudo, o jovem, identificado como João, teria ainda pedido desculpas pela distração. Ele acabou quebrando o braço no acidente.

"João vai ter um baita prejuízo no Natal. Mas não tão grande quanto poderia ter sido. Do jeito que aconteceu tudo, ele, com seus 17 anos, poderia não estar mais aqui. Que bom que está. Ufa! João, quando o choque 'passou', pediu desculpas 34 vezes. Ao motorista, a mim, ao professor de tênis que trabalhava com ele, aos bombeiros e à mãe".