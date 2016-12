Jadson, ex-Atlético, pode ser o presente do Cruzeiro para sua torcida

(foto: Divulgação)

O meia Jadson, revelado pelo Atlético-PR e um dos destaques do Corinthians campeão brasileiro de 2015, está perto de anunciar seu retorno ao futebol brasileiro. O atleta, que atualmente defende o chinês Tianjin Quanjian, estaria próximo de um acerto com o Cruzeiro.

A expectativa é que o anúncio oficial seja feito oficialmente. Ontem, o presidente do time mineiro, Gilvan de Pinho Tavares, já havia revelado que o clube estava perto de contratar um atleta que estava no exterior, faltando apenas a assinatura do contrato.

A intenção da equipe mineira é anunciar o novo reforço para a torcida como um "presente de Natal", ou de Aniversário, já que o clube, fundado em 1921, celebra mais um ano de vida em 2 de janeiro.

Aos 33 anos, o jogador foi contrato por Vanderlei Luxemburgo, quando este ainda trabalhava no clube chinês, e ajudou a equipe a conquistar o título da segunda divisão e garantir o acesso à elite do Campeonato Chin^s. Com a chegada do italiano Fabio Cannavaro, contudo, ele deverá perder espaço no time, já que o novo técnica pretende contratar novos jogadores estrangeiros.