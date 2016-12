Concurso de contos de Natal premia presos do Paraná

(foto: Hedeson Alves/ ANPR)

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) realizou recentemente o primeiro concurso de contos de Natal do sistema prisional paranaense. Ao todo, 610 presos custodiados em unidades penitenciárias participaram do concurso e doze chegaram até as finais. A premiação foi realizada entre os dias 15 e 22 de setembro.

Para Luiz Alberto Cartaxo Moura, diretor do Depen, a iniciativa propicia a reintegração do detento por meio da escrita e da literatura. "Acreditamos que a educação seja capaz de trazer uma nova perspectiva e novos horizontes para o preso", afirmou.

O concurso foi feito em duas fases, regional e estadual. Na primeira foram selecionados cinco contos de cada um dos nove Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebjas). Em seguida, os 45 contos premiados nas etapas regionais disputaram a fase estadual, na qual foram eleitos os 12 melhores contos do concurso.

Uma das premiações ao vencedor do conruso era a visita especial de Natal, que ofereceu aos cinco primeiros a possibilidade de receberem a visita de cinco familiares ao mesmo tempo. Além disso, está prevista a publicação de um livro digital com os 12 contos finalistas, a divulgação dos textos premiados em jornal impresso, certificados e livros de literatura.