Natal terá tempo quente e abafado durante o dia em Curitiba

O Dia de Natal em Curitiba será bastante parecido com o sábado, prevê o Instituto Meteorológico Simepar. A expectativa é de tempo quente e abafado, com possibilidade de chuva e trovoada isolada a partir do período da tarde.

De acordo com o Simepar, a temperatura deve variar entre 17ºC e 27ºC na Capital. Para o período da tarde e da noite, previsão de céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas.

No Litoral paranaense, também há possibilidade de chuas e trovoadas na noite de hoje e durante o dia de amanhã, mas o calor será ainda mais intenso durante o Natal, com máxima de 30ºC e mínima de 23º.

CHUVA E TROVOADA

O Simepar explica que isso acontece porque o aquecimento diurno associado a umidade do ar alta favorece o desenvolvimento de aglomerados de nuvens nas diversas áreas do Estado. Desta forma pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de descargas atmosféricas e por vezes rajadas de vento fortes, costumam ser registradas.