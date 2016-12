Menino de 4 anos cai do quarto andar de prédio em Curitiba

Um menino de apenas quatro anos caiu do quarto andar de um prédio no bairro Cachoeira, em Curitiba, por volta das 9 horas da manhã deste sábado (24/12). Apesar da queda superior a dez metros, a criança sobreviveu, tendo ferimentos moderados.

O Siate atendeu a vítima, que foi vista ao cair por um vizinho, e o encaminhou ao hospital do Trabalhador. O garoto, que caiu em um gramado, estava consciente na hora do atendimento.

Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias do acidente, mas as janelas do apartamento em que o garoto estava não tinham proteção.