Rick Parfitt, guitarrista do Status Quo, morre aos 68 anos, na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico inglês Rick Parfitt, guitarrista da banda Status Quo, morreu neste sábado (24), aos 68 anos. Parfitt estava passando o feriado na Espanha e foi vítima de uma infecção hospitalar naquele país, segundo um comunicado divulgado por seu empresário. Segundo o texto, ele foi levado ao hospital para tratar complicações de um ferimento prévio, mas acabou se infectando no local. À frente do Status Quo, o guitarrista participou da composição de hits como "In the Army Now", "Rockin 'All Over the World", "Caroline". A banda, formada em 1962 na Inglaterra, contou com a participação de Parfitt até outubro deste ano, quando ele anunciou sua demissão e os planos para iniciar a carreira solo, além do lançamento de uma autobiografia.